Widerøe gjenopptar flyginger fra Stokmarknes

NTB Innenriks

I tillegg vil Widerøe begynne å fly fra 1. juni på kortbaneflyplassene i Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Svolvær, Mo i Rana, Mosjøen, Førde og Sandane.

Disse lufthavnene åpnes igjen fra 1. juni etter å ha vært stengt på grunn av koronatiltakene.

'For Stokmarknes har staten nå valgt å betale for at et rutetilbud opprettholdes der.

«Dette er i utgangspunktet en kommersiell rute som på grunn av fall i etterspørselen foreløpig ikke har trafikkgrunnlag til å drives kommersielt», skriver Widerøe i en pressemelding.

Widerøe jobber nå med å få på plass ruteprogram for juli, mens det allerede er på plass for juni.

