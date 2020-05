Schibsted skal kutte en halv milliard ut året

NTB Innenriks

Det går fram av kvartalsrapporten som ble lagt fram onsdag.

– Nyhetsmediene har opplevd rekorder i trafikken de siste månedene, men har hatt et betydelig fall i annonseinntektene, som er delvis kompensert av en god vekst i digitale abonnementer, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

Konsernets omsetning, utenom bidraget fra rubrikkselskapet Adevinta, har falt med to prosent. Justert for at krona har blitt kraftig svekket siden midten av februar, har omsetningen falt med fire prosent.

Inntil midten av mars, da koronatiltakene ble satt i verk, var annonseutviklingen forholdsvis stabil i Norge sammenlignet med i fjor, opplyser Skogen Lund. Men i Sverige opplevde man fortsatt effektene av innstrammingen for spillselskaper, som kom i fjor.

– Sett i forhold til de enorme følgene Covid-19-pandemien har hatt på hverdagslivet, den globale økonomiske aktiviteten og vår drift, har første kvartal 2020 vært tilfredsstillende mener hun.

Schibsted eier aviser som VG, Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad. I Sverige er blant annet Aftonbladet og Svenska Dagbladet en del av konsernet.

