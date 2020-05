SV stiller spørsmål ved at regjeringen holdt igjen koronarapport om barn

NTB Innenriks

– Jeg må si jeg ble opprørt når jeg så hvor lenge rapporten om svikt i tjenestetilbudet til sårbare barn ble liggende på regjeringens bord, før det passet å ta det ut i en pressekonferanse sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Rapporten er utarbeidet av en koordineringsgruppe bestående av en rekke etater. Regjeringen mottok rapporten 20. april, og den påpekte at tjenester til barn var blitt kraftig redusert, og at mange etater hadde satt i verk strengere smitteverntiltak enn nødvendig. Men rapporten ble først offentliggjort 29. april.

– Her teller hver eneste dag og vi kan ikke ha en kjempeviktig informasjon for allmennheten, for kommuner og for opposisjonen, ikke kommer ut før det passer med regjeringens kommunikasjonsstrategi, sier Lysbakken.

Regjeringen mottok en ny rapport fra koordineringsgruppa på mandag, der blant annet tiltak for å bøte på situasjonen for sårbare barn er tema. NTB ba om innsyn i denne samme dag.

– Barne- og familiedepartementet vil nå gå gjennom rapporten og forankre den sammen med de andre departementene før den offentliggjøres, lød svaret fra departementet.

