Partiloven skjerpes for å hindre smøreturer blant ungdomspolitikere

Ifølge partiloven skal bidrag partier mottar, enten i form av penger, varer, tjenester eller andre ytelser, føres i partienes regnskap.

Men ifølge Klassekampen har ingen av ungdomspartiene ført slikt regnskap over flyreiser, hotellrom og lignende ettersom de anser dette som samfunnsnyttige fordi de bidrar til opplyste politikere.

Flere av ungdomspartiene bekrefter at dette har vært gjeldende praksis.

Eivind Smith, professor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og leder i partilovnemnda, varsler en skjerping av loven. Han sier at ungdomspartiene trolig ikke har gjort noe direkte ulovlig, men understreker at poenget er at det må skje i det åpne og rapporteres.

– Vi jobber med å lage klare retningslinjer til hva som følger av loven når det gjelder reiser og seminarer, sier Smith.

