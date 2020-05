NTB Innenriks

Medier24 skriver at de har fått bekreftet flere kilder at kulturministeren skal informere om en egen mediekrisepakke i sin tale under Nordiske Mediedager.

NTB har vært i kontakt med Kulturdepartementet som ikke ønsker å kommentere hva Raja skal snakke om i sin tale under mediedagene.

