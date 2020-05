Frp, Ap og SV har inngått forlik om å liberalisere bioteknologiloven

NTB Innenriks

Det skriver Aftenposten.

Fremskrittspartiet inviterte i mars Arbeiderpartiet og SV til et forlik om bioteknologi på Stortinget. Saken ble satt på vent da koronapandemien slo inn i Norge, men nå har Stortinget gjenopptatt saksbehandlingen. Nå skal altså de tre opposisjonspartiene legge fram sitt forlik. De har til sammen 85 av 169 representanter på Stortinget.

17. april sa SV ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og ja til tidlig ultralyd. Partiet sikrer dermed flertall på Stortinget sammen med Ap og Frp for forslagene. Det betyr at opposisjonen endrer bioteknologiloven på flere punkter som går mot regjeringens linje.