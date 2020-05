Forsker vil kutte i ferien og sende barna på sommerskole

NTB Innenriks

– Det å gå rett ut i en sommerferie nå, kan for enkelte være en ekstra stor belastning, sier Ulriksen til NRK.

Han er forsker ved Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) og er bekymret for situasjonen for de svakeste elevene.

En rundt to måneder lang periode med hjemmeundervisning har ikke vært like heldig for alle. Mens noen barn får god oppfølging hjemme, er det mange som mer eller mindre overlates til seg selv, framholder forskeren. Den lange skolestengingen kan ha ført til større ulikheter mellom skoleflinke og de faglig svakere elevene.

Ulriksen foreslår derfor å bruke to uker av i sommerferien til å sende grunnskoleelevene på sommerskole.

– Det kan hjelpe faglig svake elever og elever som i utgangspunktet har utfordringer. Det at elevene ikke har skole nå, gjør at en del andre utfordringer forsterkes, sier han.

(©NTB)