Bransjeorganisasjonene frykter mediekrisepakken er for liten

NTB Innenriks

– Vi frykter av 300 millioner er altfor lite til å opprettholde det mediemangfoldet kulturministeren selv opplever som viktig, sier Hege Irén Frantzen, leder i Norsk Journalistlag (NJ).

Hun er likevel glad for krisepakken som kulturministeren la fram under sin åpningstale på Nordiske Mediedager onsdag kveld.

Frantzen understreker at fagforeningen fortsatt må sette seg inn i innretningen av ordningen.

– Et stykke på vei synes dette å være i tråd med de signalene vi har gitt, sier hun.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener talen viste at kulturministeren forstår behovene for tiltak rettet mot mediene.

– Men jeg er redd for at den er for liten, sier hun.

Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening frykter også at pakken er for liten. I tillegg sier han det er uklart om utformingen er slik de har bedt om.

– Vi har bedt om annonsebortfallskompensasjon, mens her går man på omsetningsfall. Jeg er usikker på hvordan det slår ut. Det må vi kikke nærmere på.

(©NTB)