Alle utenlandske sesongarbeidere i landbruket får reise inn i Norge igjen

NTB Innenriks

– Jeg er glad for at vi nå vil få gjort endringer i regelverket som innebærer at sesongarbeidere fra land utenfor EØS som skal arbeide i landbruket, kan komme til Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

– Dette er viktig for næringene våre. Det er mange produsenter som i mange år har benyttet seg av sesongarbeidere fra tredjeland. Nå åpner vi for at arbeidsgivere kan få den arbeidskraften de trenger, fortsetter hun.

Karanteneregler

Regjeringen understreker at sesongarbeiderne må overholde de til enhver tid gjeldende reglene om karantene etter ankomst fra utlandet.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sier at det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det.

– Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer, sier Mæland.

Begrenset flytrafikk

Blant disse utfordringene er at de fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt, og at det er begrenset flytrafikk.

– Regjeringen jobber kontinuerlig med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn, sier justisministeren.

Regjeringen åpner også for at familie, samboere og barn av EU- og EØS-borgere får komme inn i Norge.