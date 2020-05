Ventet for lenge å teste koronasyke på sykehjem

NTB Innenriks

Fire av ti dødsfall av covid-19 i Norge er skjedd på sykehjem i Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Bærum, skriver Aftenposten. I Bergen og Drammen sier de at det tok for lang tid før pasientene ble testet og fikk smitten påvist.

Helsedirektør Bjørn Guldvog gir dem rett og sier den begrensede kapasiteten kan ha ført til at det ble vanskeligere i å drive smittesporing.

– Jeg tror at testkapasiteten kan ha spilt en vesentlig rolle, sier han.

Helseminister Bent Høie (H) sier derimot at testkapasiteten har stort sett vært den samme over hele landet.

– Mange fremhever at én av grunnene til at Norge kanskje har et mindre antall som ble syke og smittet, var at vi prioriterte å teste helsepersonell. Vi er et av landene som testet flest, sier Høie.

Mangelen på sykepleiere og kapasitet til å holde smittede isolert og feiltolkning av smittesymptomer hos eldre er andre årsaker som trekkes fram av kommunene.

– Vi hadde lite erfaring med denne sykdommen i Norge. Da er det kanskje ikke så rart at man var veldig usikker på symptomene som meldte seg med covid-19, sier Guldvog.

(©NTB)