Regjeringspartiene og Frp møtes om iskanten onsdag

Møtet starter klokken 12, opplyser kilder tett på prosessen.

En ny definisjon av iskanten er en del av regjeringens forslag til ny forvaltningsplan for de norske havområdene.

Saken er politisk betent, fordi definisjonen av iskanten i praksis handler om hvor langt nord i Barentshavet det kan åpnes for boring etter olje og gass.

Regjeringen foreslår å flytte iskanten til der det i snitt finnes havis 15 prosent av dagene i april. Forslaget er et kompromiss, og streken trekkes ikke så langt sør som Venstre hadde ønsket.

Før forslaget kom, fryktet Frp at Venstre skulle få gjennomslag internt for å skyve iskanten langt sørover, og at regjeringen skulle overse Frp og gjøre opp saken med Arbeiderpartiet.

Men i et intervju med NTB i helgen uttrykte Frp-leder Siv Jensen lettelse over at forslaget var mindre dramatisk enn ventet, sett med Frp-øyne.

– Vi er åpne for å lande en løsning som også næringen selv mener er løfterik. Hele poenget er å ikke stenge ned felt etter felt for leting, sa Jensen.

Energi- og miljøkomiteens leder Ketil Kjenseth (V) er saksordfører for behandlingen av forvaltningsplanen i Stortinget. Målet er å få til et vedtak i saken før ferien.

