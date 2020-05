Over 3.000 frilansere og selvstendig næringsdrivende har søkt kompensasjon

NTB Innenriks

Det får VG opplyst av Arbeids- og sosialdepartementet. Om lag 85 prosent av søknadene er søknader for selvstendig næringsdrivende.

Det var mulig å søke på ordningen fra mandag, og det vil bli gitt etterbetaling for april. Næringsdrivende og frilansere som mistet inntekter etter koronautbruddet, vil kunne få dekket inntil 80 prosent av bortfallet av inntekter inntil 6G.

Det tilsvarer vel 479.000 kroner.

– Vi gjør det som skal til for at flest mulig skal få så mye som mulig av pengene sine så fort som mulig. Men jeg må fortsatt si til folk at dette vil kreve noe tålmodighet, sa arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) da han presenterte ordningen 29. april.

Noen av søkerne har allerede fått penger, mens resten av dem som allerede har søkt, får penger innen et par dager.

(©NTB)