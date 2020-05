Kapital: Tre andre hemmelige søkere til oljefondet

NTB Innenriks

Norges Bank nekter å utlevere en fullstendig søkerliste, melder Kapital.

Økonomimagasinet skriver at ansettelsesutvalget i Norges Bank intervjuet tre kandidater til jobben som sjef for oljefondet uten at de ble ført opp på søkerlisten. Disse tre kommer i tillegg til Nicolai Tangen.

Alle de tre personene var ifølge Kapital inne til formelle førstegangsintervjuer, uten at de er blant de ni personene som nå står oppført på den offisielle søkerlisten.

Norges Bank svarer selv at vurderingene som ble gjort rundt offentliggjøring av søkerlisten, er belyst i svarene som er gitt til representantskapet i Norges Bank om ansettelsesprosessen.

I disse svarene skriver Norges Bank blant annet at det er «en skjønnsmessig vurdering når search-kandidater er å anse som reelle søkere til en stilling og dermed skal påføres offentlig søkerliste».

«Det er i all hovedsak praksis fra Sivilombudsmannen som er egnet til å belyse denne vurderingen», fastholdes det.

Det er tidligere kommet fram at Norges Bank unnlot å føre påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen opp på den offisielle søkerlisten fram til tre dager før utnevnelsen.

