Busser, tog og trikker får maksimalt være halvfulle

NTB Innenriks

Det går fram av regjeringens koronaveileder for kollektivtransporten som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Alle transportselskapene må utarbeide rutiner for å hindre trengsel. For å ivareta tilstrekkelig avstand mellom reisende, bør maks 50 prosent av passasjerkapasiteten på transportmiddelet brukes.

Det anbefales videre at passasjerene sitter spredt, for eksempel på annethvert sete, med unntak for husstandsmedlemmer.

Hverdagen tilbake

– Hverdagen er på vei tilbake, med barnehager og skoler som åpnes for mange. Etter hvert som nå flere kommer til å reise, trengs det gode og praktiske løsninger for smittevern i offentlig transport, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

I veilederen, utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. understrekes det at alle reisende bør gis informasjon om at de ikke skal bruke offentlige kommunikasjon dersom de har luftveissymptomer eller hvis de er i hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon.

Veilederen gjelder på buss, tog, trikk, båt, ferjer og andre offentlige transportmidler.

Rushtrafikken

Samferdselsministeren fikk på tirsdagens pressekonferanse spørsmål om hvordan dette blir i praksis i rushtiden i de store byene.

– Vi gir et tydelig signal om at transportnæringen må øke kapasiteten. Det gjelder i morgentrafikken og i ettermiddagstrafikken. Det vil det være gode muligheter til. Transportnæringen har gitt innspill til denne veilederen, sier Hareide.

– Jeg synes det er viktig å si at det er trygt å reise, også i rushtiden, fordi vi øker kapasiteten, understreker han.

Det ble også stilt spørsmål om hvem som skal betale for økt kapasitet for at busser og trikker skal kjøre halvfulle. Hareide viste da til at fylkene har fått en milliard kroner i støtte.

– Men det er naturlig nok en problemstilling regjeringen ser på i dialog med fylkene, sier han.

Kontrolleres av bransjen selv

Det er transportbransjen selv som får ansvaret for å kontrollere at punktene i veilederen blir fulgt.

– De må være tydelige med blant annet merking av hvilke seter man kan sitte på og ikke, sier Hareide på spørsmål fra NTB.

Det er gitt grundige og gode føringer i veilederen, understreker han. Også vakter og vektere skal bidra i dette arbeidet, ifølge samferdselsministeren.