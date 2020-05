Begge badstudødsfallene i Sveio henlagt

NTB Innenriks

Det bekrefter statsadvokat Arvid Malde i Rogaland overfor Bergens Tidende.

Det første dødsfallet er henlagt fordi «forholdet ikke er straffbart», og det andre fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

En 52 år gammel tysk kvinne bosatt på Sveio sør i Hordaland har i mer enn to år vært mistenkt for drap.

Kvinnen fant sin 35 år gamle ektemann død i badstua i juni 2016 på gården der de bodde. I juli året etter fant hun vennen, en 52 år gammel mann, død i samme badstue.

Kvinnens forsvarer, advokat Patrick Lundevall-Unger, sier at hans klient er glad for at «Riksadvokaten endelig har fattet en riktig beslutning». Han sier han nå vil jobbe for at kvinnen skal få erstatning.

