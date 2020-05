Tom Hagen har anket varetektsfengslingen

NTB Innenriks

Det opplyser Holden til TV 2.

Tom Hagen ble onsdag i Nedre Romerike tingrett varetektsfengslet i fire uker – de to første i full isolasjon.

Holden sa før fengslingsmøtet at han mener politiets siktelse er tatt ut på et svært spinkelt grunnlag, og at han forventet at retten ville løslate Hagen.

Tom Hagen (70) ble pågrepet tirsdag. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i Lørenskog 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

(©NTB)