Parat: For tidlig å senke skuldrene

– Koronakrisen er ikke over og Norwegian, sammen med SAS, Widerøe og en rekke mindre selskaper, vil ha behov for ytterligere tilførsel av likviditet. Her mener vi norske myndigheter må finne løsninger som tilfører kapital og ikke bare lån og garantier, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Hun forteller videre at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i et møte med arbeidstakerorganisasjonen onsdag, viste forståelse for at luftfarten trenger mer hjelp.

Leder for Norwegians kabinforening, René-Charles Gustavsen, er glad for bidraget fra kreditorene og enigheten som er oppnådd blant aksjonærene.

– Samtidig har Parat-lederen rett i at Norwegian, sammen med øvrig norsk luftfart, trenger ytterligere tilførsel av kapital fra myndighetene. Vi må også få tilført likviditet uten ytterligere økt gjeldsbyrde, sier Gustavsen.

