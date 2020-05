Oslo endrer forskrifter for skjenking

NTB Innenriks

Fra 6. mai er det lov å skjenke alkohol i hovedstaden på steder som serverer mat.

Serveringssteder skal etter den nye forskriften legge til rette for at det skal holdes én meter avstand mellom gjester og personell.

Skjenketid er fram til 23.30, åpningstid fram til 24.00.

Selv om kravet om to meter mellom sittegrupper fjernes, vil det fortsatt være nødvendig med god avstand slik at ansatte som beveger seg i lokalet, skal unngå å være i kontinuerlig nærkontakt med gjester. Serveringsstedene bør også legge til rette for at det kan være 1 meter avstand mellom gjester.

Endringen ble vedtatt i ekstraordinært byråd mandag 4. mai.

