Oslo Børs falt kraftig fra start

NTB Innenriks

Tre kvarter etter åpning hadde hovedindeksen på Oslo Børs falt med 2,6 prosent.

XXL-aksjen svingte kraftig mandag formiddag og var i 9.30-tiden ned 6,3 prosent. Det kommer blant annet etter at det etter børsslutt torsdag ble kjent at XXL-gründer Øivind Tidemandsen har solgt aksjer i selskapet for 117 millioner kroner.

Samtidig stiger bilfraktrederiet Wallenius Wilhelmsen med rett under 20 prosent etter at selskapet torsdag kveld offentliggjorde en storkontrakt med det amerikanske forsvaret.

Handelen med Norwegian-aksjen er inntil videre stoppet av Oslo Børs fram til resultatet av mandagens avgjørende generalforsamling blir kjent.

Et fat nordsjøolje selges mandag formiddag for 26,06 dollar, rundt 0,50 dollar mindre enn ved børsslutt torsdag.

Hang Seng-indeksen i Hongkong falt også kraftig mandag, og den lå en snau halvtime før stenging 4,1 prosent ned.