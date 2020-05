Nakstad: Nå er det ekstra viktig at syke holder seg hjemme

NTB Innenriks

Den assisterende helsedirektøren understreker også viktigheten av at alle fortsetter å vaske hendene ofte og grundig, og at alle holder minst én meters avstand til hverandre.

Helsedirektoratet har nå stort fokus på det som kalles TISK-strategien, som går ut på testing, isolering, smittesporing og karantene.

– Vi er nå i en situasjon der vi kan begynne å teste alle med symptomer på koronavirussykdom, også de med milde symptomer, slik at de kan isoleres og ikke smitte andre, sier Nakstad.

Helsedirektoratet opplyser at man nå bør testes for koronavirus hvis man blir syk med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen. Det er mest sannsynlig at man kan være smittet hvis man har vært i kontakt med en koronasyk person eller større grupper av mennesker.

Ifølge direktoratet er det lite sannsynlig at man har covid-19 hvis man ikke har feber eller luftveissymptomer overhodet.

Ansatte, barnehagebarn eller skoleelever og andre med mistenkt covid-19 skal fortrinnsvis se an hjemme i to døgn før testing vurderes.

