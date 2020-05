Lagmannsretten behandler varetektsfengslingen av Tom Hagen

NTB Innenriks

Anken er sendt direkte til påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt.

– På grunn av lekkasjefare ble vi enige om at jeg sendte støtteskrivet til ham. Så skulle han videreformidle det til retten på en måte som gjorde at lekkasjefaren er liten, sier Holden til NTB mandag.

Tre lagdommere i Eidsivating lagmannsrett vil nå behandle anken. Som hovedregel avgjøres saken ut ifra saksdokumentene. I saker som kan føre til fengsel i mer enn seks år, kan anken vanligvis ikke nektes behandlet.

De vil vurdere kjennelsen fra tingretten opp mot Holdens støtteskriv, der han begrunner hvorfor hans klient ikke burde vært satt i varetekt. Det er vanlig at en ankebehandling i lagmannsretten bare tar et par dager.

Tom Hagen ble onsdag varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon.

Holden sa før fengslingsmøtet at han mener politiets siktelse er tatt ut på et svært spinkelt grunnlag, og at han forventet at retten ville løslate Hagen.

Tom Hagen (70) ble pågrepet tirsdag i forrige uke Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig i Lørenskog 31. oktober 2018. Han nekter straffskyld.

