Koronaviruset får deler av strømforbruket til å stupe

NTB Innenriks

I mars i år ble det brukt 13,5 milliarder kilowattimer (terawattimer), mens marsforbruket i fjor var 13,4 terawattimer (TWh), viser tall fra Statnetteide Elhub, som får inn data fra norske strømmålere.

Tallene viser at forbruket innen kultur og underholdning, sport og fritid og servering og overnatting er sterkt redusert etter at smitteverntiltakene ble innført, skriver Statnett i en pressemelding.

Mens strømforbruket ikke endret seg spesielt i boliger og bygninger, der mye går til oppvarming, fikk døgnforbruket for norske hytter en ekstra høy topp rett etter 12. mars. Det var dagen da skoler og barnehager stengte og regjeringen oppfordret oss til å jobbe hjemmefra.

– Mange så kanskje for seg muligheten for å flytte jobben til hytta. Men så kom hytteforbudet, folk dro hjem og hytteforbruket sank til det som trengs til oppvarming for å sikre seg blant annet mot frosne rør, sier konserndirektør for System og marked i Statnett, Gunnar G. Løvås.

– Etter hvert som samfunnet nå gradvis åpner opp igjen, kan vi imidlertid forvente å se at også strømforbruket etter hvert vil komme tilbake til mer normale mønstre.

(©NTB)