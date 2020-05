Folketrygdfondet gikk 31,5 milliarder kroner i minus i første kvartal

NTB Innenriks

– Vi leverer et resultat som ventet gitt de rådende markedsforholdene, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet i en pressemelding.

Ved utgangen av forrige kvartal var fondets kapital på 237,3 milliarder kroner.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge på minus 11,7 prosent var på nivå med referanseindeksen i første kvartal. Avkastningen for aksjeporteføljen var på minus 20,6 prosent, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 2,5 prosent, som var på nivå med referanseindeksen.

– Det norske markedet ble rammet av koronasituasjonen, av et kraftig fall i kronekursen og et særskilt hardt fall i oljeprisen på hele 66 prosent, noe også resultatene for Statens pensjonsfond Norge er preget av, sier Kjetil Houg.

Folketrygdfondet hadde i fjor en avkastning på 12,4 prosent, som tilsvarer 29,5 milliarder kroner.

27. mars fikk de ansvaret for forvaltningen av Statens obligasjonsfond, etter at regjeringen gjenopprettet fondet for å bidra til at bedriftene fortsatt får lån under koronapandemien.

– Vi har stor tro på at dette vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang i det norske obligasjonsmarkedet, sier Houg.

(©NTB)