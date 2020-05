Færre bedrifter frykter koronakonkurs

NTB Innenriks

I en undersøkelse foretatt av NHO Service og Handel, som blant annet organiserer frisører og butikker – som har vært hardest rammet av de strenge tiltakene – så er bedriftene langt mer optimistiske nå.

På det meste har konkursfrykten vært skyhøy innen tjenestesektoren. Hele 46 prosent av bedriftene i denne sektoren svarte ja på at det var en reell risiko for at bedriften kom til å gå konkurs som følge av koronaviruset for fem uker siden. Nå er tallet nede i 23 prosent.

– Det viser at det enorme arbeidet som er lagt ned, og den store kostnaden vi har tatt som samfunn for å få på plass kompensasjonsordningen, ser ut til å gi resultater, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Undersøkelsen viser også at 30 prosent av medlemsbedriftene sier de har problemer med å dekke løpende utgifter. Dette er også en markant nedgang siden uke 13 da tallet var på 49 prosent. 7 prosent av medlemsbedriftene sier de har sagt opp ansatte, mens 22 prosent planlegger oppsigelser.

Kaltenborn understreker at når Norge nå sakte åpner opp igjen, er det viktig at beslutningstakere i hele samfunnet er med å sikre arbeidsplasser gjennom å gjøre investeringer, starte prosjekter og kjøpe tjenester fra private bedrifter. Dette mener hun vil redde arbeidsplasser og bedrifter.

