DN: Norwegians aksjonærer stemmer ja til kriseplanen

NTB Innenriks

Det store flertallet av aksjonærene stemte på mandagens ekstraordinære generalforsamling ja på alle de viktige punktene i redningsplanen, melder Dagens Næringsliv.

Målet med planen til konsernsjef Jacob Schram og styret i selskapet er å få tilgang på et statlig kriselån på 2,7 milliarder kroner.

Gjennom langdryge forhandlinger de siste dagene klarte selskapet å bringe både obligasjonseierne, leasingselskapene og altså aksjonærene om bord.

Verdens flyselskaper sliter tungt fordi restriksjoner etter utbruddet av koronavirus langt på vei har satt en stopper for all reisevirksomhet. For Norwegian er situasjonen spesielt vanskelig, ettersom selskapet allerede før virusutbruddet var tungt forgjeldet.