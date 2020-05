Norwegian-sjef trygg på å ha klar redningsplan til mandag

NTB Innenriks

– Får vi ikke ja i morgen, er det «snipp, snapp, snute», sier han til TV 2.

Det kriserammede flyselskapet Norwegian bekreftet tidligere søndag, i en børsmelding, at de har fått samtlige av de fire långivergruppene med på sin redningsplan. Dermed er flyselskapet et steg nærmere en løsning. Nå er målet å komme til enighet med leasingselskapene før den ekstraordinære generalforsamlingen mandag

– Vi har en positiv dialog. Jeg er veldig trygg på at vi skal komme i mål i løpet av kvelden så vi har en redningsplan vi kan presentere på generalforsamlingen mandag morgen, sier Schram.

På generalforsamlingen avgjøres det om Norwegians aksjonærer vil godta redningsplanen. Her må de ta stilling til en emisjon, det vil si at det skrives ut flere aksjer. Redningsplanen må ha to tredels flertall på generalforsamlingen.

Snur

En gruppe småaksjonærer som tidligere har varslet opprør mot kriseplanen i Norwegian, sier nå at de likevel vil støtte styrets forslag under generalforsamlingen mandag.

– Vi snur 180 grader og kommer til å stemme for styrets forslag mandag, sier Helge Stray til Dagens Næringsliv.

Stray er talsperson for aksjonærene som den siste tiden har varslet motstand mot en redningsaksjon i selskapet. Aksjonærene har blitt overbevist etter at Norwegian-gründer Bjørn Kjos tok kontakt og ba dem støtte selskapet. – Han har gått gjennom grunnlaget for redningsplanen og alle elementene i den. Det har overbevist oss, sier Stray.

Statlig kriselån

Norwegian-ledelsen har i ukevis arbeidet intenst med hvordan de skal skaffe nok egenkapital til å kunne utløse statlige kriselån på 2,7 milliarder kroner. Et avgjørende ledd i planen har vært å få eierne av obligasjonslån med på at deler av lånene gjøres om til aksjer.

– Det er veldig viktig, sier aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i Sydbank, Danmarks tredje største bank, til nyhetsbyrået Ritzau.

– Det har vært vanskeligere å få til en avtale enn jeg hadde forventet. Man har kommet vekk fra motorveien og befunnet seg på en landevei, men med avtalen man nå har landet, har man igjen funnet motorveien og kan gasse på videre mot en endelig gjenoppbygging av selskapet, fortsetter han.

Hvis aksjonærene godkjenner planen, vil deres nåværende eierandel på 100 prosent reduseres kraftig til rundt 5 prosent. Resten vil være eid av obligasjonseiere og leasingselskaper.

– Går aksjonærene med på det, vil Norwegian plutselig kjøpe seg noen kvartalers overlevelse i sin nåværende situasjon. Om de ikke gjør det, går det mot konkurs, sier Pedersen.

– Avtalen kan ikke kalles god

Førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI sier til NTB at generalforsamlingen mandag morgen er dommedag for Norwegian.

– De har kniven mot strupen. Hvis det stemmes ned til ledelsens forslag er det ikke mange alternativer igjen, sier han.

Han håper at småaksjonærene skal stemme for styrets forslag, og ikke gamble på at staten skal komme inn med en redningspakke.

– Jeg tviler sterkt på at staten kommer inn og redder Norwegian. Og selv synes jeg det nordiske markedet trenger Norwegian for å holde SAS i sjakk og håper å få det til, sier han.

Også flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror det sitter veldig langt inne for staten å gå inn med direkte kapital eller eierskap. Han mener også at avtalen som nå forekommer, ikke kan kalles god for obligasjonseierne, men at det er bedre enn at flyselskapet går konkurs.

– For da får de ingenting. Norwegian er svært forgjeldet, så det er lite å hente i boet. Ved en konkurs er nedsiden veldig stor for dem, sier Elnæs.

Frykter konkurs

Flybransjen er knallhardt rammet som følge av koronapandemien, som har resultert i stengte grenser og reiserestriksjoner.

Allerede før koronakrisen var Norwegian i en vanskelig situasjon på grunn av høy gjeld.

Hvis Norwegian går konkurs, kan Norge igjen komme i en situasjon hvor SAS får en tilnærmet monopolsituasjon i det norske markedet. Det samme skjedde da SAS kjøpte konkurrenten Braathens i 2004.