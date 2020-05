Nedgang i antall kreftprøver på norske sykehus

NTB Innenriks

Det fremgår av en kartlegging VG har gjort.

– Nedgangen i antall henvisninger er bekymringsfull da det neppe er grunn til å tro at det skyldes at færre har behov for utredning og behandling. Det er derfor viktig å oppfordre de som har symptomer til å gå til fastlege for å bli vurdert og eventuelt henvist til sykehus, sier administrerende direktør Øystein Mæland ved Akershus universitetssykehus (Ahus) til avisen.

Ahus har opplevd en reduksjon i antall henvisninger om kreftmistanke på 30 prosent siden begynnelsen av mars, sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen oppleves over hele landet. Antallet daglige vevsprøver på Haukeland universitetssjukehus i Bergen har blitt redusert fra 230–240 til 130, men er nå på vei opp igjen.

Universitetssykehuset Nord-Norge har kun opplevd en nedgang på 5 prosent mellom 1. mars og 19. april, sammenlignet med fjoråret.

Siden 15. mars har over 50.000 kreftscreeninger blitt utsatt. Norge har nasjonale screeningsprogrammer for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft.

