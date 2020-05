Rotevatn håper koronakrisen endrer nordmenns jobbreisevaner

NTB Innenriks

– En del ting må vi tilbake til etter koronatiltakene. Det er nyttig å møtes på konferanser for det sosiale, men jeg tror det blir færre av de unødvendige flyreisene. Det er veldig positivt og svært viktig i et klimaperspektiv, sier han til NRK.

Klima- og miljøministeren sier at han selv kommer til å være kritisk til hvilke møter han kommer til å være på fysisk framover. Årsaken er blant annet at han mener han kan presse inn flere videomøter i løpet av en dag, og at mange jobbreiser er unødvendige.

– Å ta lange flyreiser for et møte på tre kvarter er totalt unødvendig, sier han.

