Avlyste behandlingsreiser bekymrer Bekhterevs-forening

– Vi frykter at vi mister dette viktige behandlingstilbudet for resten av året. Forskning og studier viser svært gode resultater av gjennomført behandlingsreiser for mennesker med Bekhterevs sykdom, heter det i en pressemelding fra foreningen.

Bekhterev Norge ber om at penger som skulle gått til behandlingsreiser i 2020, overføres til neste år, i tillegg til ordinær bevilgning. På den måten kan flere reise og få en bedre livssituasjon etter koronakrisen.

– Redusert livskvalitet med økte smerter, tiltakende tilstivning, redusert bevegelighet og økt medisinbruk vil kunne være blant konsekvensene av et redusert behandlingstilbud. For mange vil dette igjen kunne gi redusert deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, utfordring med å gjennomføre utdanning, hyppigere og økt lengde på sykemelding og sosial isolasjon, påpeker foreningen.

I 2018 fikk 2.373 pasienter plass på behandlingsreiser, ifølge Bekhterevs Norge.

