Smitteutbrudd ved sykehuset i Hamar – 60 ansatte i karantene

Pasientene hadde ikke symptomer på covid-19 ved innleggelse, opplyser Sykehuset Innlandet i en pressemelding.

Sykehuset Innlandet har midlertidig stengt den kirurgiske sengeposten.

Flere pasienter er utskrevet til hjemmekarantene, og øvrige pasienter ved avdelingen er testet og isolert inntil testsvar foreligger.

Alle pasienter som har hatt vært på avdelingen de siste ukene, vil bli informert og satt i karantene etter gjeldende rutiner.

– Totalt dreier dette seg om i underkant av hundre pasienter. Det er liten risiko for at disse har vært direkte eksponert for smitte, men for sikkerhets skyld følger vi opp pasientene for å kartlegge mulig smittespredning, sier direktør medisin og helsefag i Sykehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Sykehuset hever beredskapsnivået fra grønt til gult, som innebærer at enkelte pasientgrupper blir omdirigert til andre sykehus.

