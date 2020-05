Fortsatt ingen Norwegian-avklaring

NTB Innenriks

Et møte med obligasjonseierne torsdag ettermiddag ble avlyst på kort varsel etter at Norwegian la et siste tilbud på bordet med frist til klokken 23 torsdag kveld.

Fredag morgen var det fortsatt ikke kommet noen avklaring.

– Vi kommer til å gå ut med en børsmelding når vi har noe nytt å kommunisere, skrev presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian i en epost.

Fredag ettermiddag vil Norwegian fortsatt ikke svare på hvorfor det lar vente på seg, eller om fristen er utsatt.

– Så fort vi har noe å gå ut med, kommer det en børsmelding, sier Jacobsson til NTB i 14-tiden.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sa torsdag kveld at dersom det ikke ble et ja fra obligasjonseierne, må det et mirakel til for å redde Norwegian.

(©NTB)