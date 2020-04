Sysselmannen forlenger karanteneplikten på Svalbard

NTB Innenriks

– Årsaken til at vi ikke vil oppheve karantenevedtaket, er at det fortsatt pågår arbeid for å håndtere et eventuelt utbrudd av smitte med covid-19 på Svalbard. Et smitteutbrudd vil kunne skape utfordringer for beredskapen, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

Hvis det er nødvendig, kan karanteneplikten bli forlenget etter denne datoen, opplyser Askholt i en pressemelding.

Beslutningen er tatt i samråd med sentrale myndigheter. Som på fastlandet gjelder 14 dagers hjemmekarantene på Svalbard.

– Vi kan dessverre ikke nå svare på hvor lenge denne situasjonen vil vare. Vi arbeider tett med sentrale myndigheter om å lage en strategi for å kunne normalisere situasjonen på Svalbard, sier Askholt.

