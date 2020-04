Personer i Oslos rusmiljø blir koronatestet

NTB Innenriks

Fransiskushjelpens tilbud Sykepleie på hjul er blant dem som skal koronateste noen av de mest utsatte på gata i Oslo.

– Vi vet at våre pasienter tilhører en gruppe som ikke alltid klarer å benytte seg av helsevesenet på samme måte som resten av befolkningen. Men vi opplever at vi har høy tillit i rusmiljøet og ofte kommer i kontakt med dem som kanskje faller mellom to stoler. Derfor synes vi det er fint få lov til å bistå med testing på gateplan, sier Gunnar Thingnes, fagansvarlig for rus i Fransiskushjelpen.

Det er personer med luftveisplager feber og andre symptomer som vil bli testet.

