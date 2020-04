Norges Banks hovedstyre forsvarer Tangen-ansettelsen

NTB Innenriks

– Vedtaket om å ansette Nicolai Tangen som ny leder av NBIM var resultatet av et bredt søk etter kandidater og en grundig rekrutteringsprosess. Hovedstyret mener at Nicolai Tangen er et riktig valg, skriver de i svarbrevet.

Hovedstyret i Norges Bank hadde frist onsdag til å svare på de mange skriftlige spørsmålene fra representantskapet i Norges Bank, blant annet om hvordan de har kunnet kontrollere opplysninger om aktiviteter i skatteparadiser før Tangen-ansettelsen.

Svarene fra hovedstyret ble offentliggjort klokka 10.