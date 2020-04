Leteaksjon etter savnet fritidsbåt i Lindesnes

NTB Innenriks

Det dreier seg om en mindre rød fritidsbåt med en 9,9 hestekrefters motor som forlot Agnefest i Lyngdal med én person om bord ved 23-tiden onsdag kveld.

Ifølge Agder politidistrikt skulle vedkommende til Snig i Lindesnes kommune, men man har ikke fått kontakt med båtfører.

Hovedredningssentralen Sør-Norge ble varslet om saken klokken 07.15 torsdag morgen.

– Hvis noen har sett en slik båt eller noe annet, er det til stor hjelp for oss om de melder fra til politiet. Det har vært dårlig vær med kuling i området i natt. Vi håper han kan ha funnet en nødhavn et sted på veien. Det er mange små havner og bukter der. Vi vil gjerne at folk holder utkikk, og ber innstendig om at de melder fra om de ser noe, sier redningsleder Eric Willarsen ved Hovedredningssentralen til Fædrelandsvennen.

