Fra 7. mai blir det lov med arrangementer for opptil 50 personer

NTB Innenriks

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) kunngjorde torsdag regjeringens planer for videre gradvis åpning av samfunnet.

Hittil har det vært forbud mot å samles mer enn fem personer, men fra 7. mai økes grensen til 50.

– Det er viktig at råd om avstand og smittevern kan følges. Arrangementer uten en ansvarlig arrangør er ikke tillatt, sa Høie.

Ifølge de nye reglene må det være mulig å holde avstand på minst én meter, og en ansvarlig arrangør må ha oversikt over hvem som er til stede. På den måten vil man kunne gjennomføre rask smittesporing dersom det er nødvendig.

Det betyr at konserter, teater og andre arrangementer vil være mulig å gjennomføre, så lenge kriteriene overholdes.

Regjeringen åpner også for at det vil bli mulig å samle inntil 200 mennesker fra 15. juni. Det vil gjelde sammenkomster som bryllup, konferanser eller lignende. Høie understreket at avgjørelsen ennå ikke er tatt, og at alt avhenger av at smitten fortsatt er under kontroll.

Spørsmål om når man vil kunne øke fra 200 til 500, er det fortsatt ingen avklaring på.