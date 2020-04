Far dømt til 20-års fengsel for drapet på Kapp

NTB Innenriks

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la ned påstand om fengsel i 21 år for den 45 år gamle mannen og mente at han ikke skulle ha tilståelsesrabatt, men i dommen kommer det fram at tingretten mener at 20 år er nok.

Mannen er også dømt for seksuell omgang med gutten, men 45-åringen frikjennes for noen av overgrepene han var tiltalt for.

15-årige Oscar André Ocampo Overn ble innlagt på sykehus med livstruende skader etter det som ble karakterisert som en alvorlig voldshendelse i familiens hjem på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Gutten, som var adoptert fra Colombia, døde en snau måned senere.