DNBs resultat i første kvartal falt med 3,6 milliarder kroner

NTB Innenriks

Konsernet har satt av 5,8 milliarder kroner til utlånstap i første kvartal i årets tre første måneder, mot 316 millioner kroner i fjor.

Rundt 45 prosent av tapene kommer fra olje- og offshorenæringen, mens personkunder utgjør 9 prosent.

Framtidsutsikter

– Når fremtidsutsiktene for økonomien blir svakere, har vi en plikt til å sette av penger til fremtidige tap med en gang. Regnskapsreglene er nylig blitt strengere på dette punktet. Det er grunnen til at verdifallet øker til tross for at vi ikke har ikke sett en bølge av konkurser, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en pressemeldingen.

I alt gikk banken med et overskudd på 4 milliarder kroner i første kvartal.

Takler vanskelige tider

DNB understreker at banken er i stand til å takle de vanskelige tidene under koronakrisen.

– Helt siden finanskrisen har vi bygget opp kapital med tanke på å tåle tøffe tider. Vi høster fordelene av dette nå. I tillegg har vi jobbet hardt for å sikre bankens finansiering. Før jul lånte vi nesten 60 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet, som nå skal brukes til lån, til fordel for enkeltpersoner og selskaper. Så ikke la være noen tvil – banken er fortsatt åpen, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i en pressemelding.

Totalt hadde DNB en omsetning på 15,5 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning på rundt 2,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.