DN: Norwegian med nytt tilbud til obligasjonseiere – skjebnevoteringen er utsatt

NTB Innenriks

For å få med seg sine obligasjonseiere på en kriseløsning, melder Norwegian om nye tilbud torsdag ettermiddag. Dermed utsettes obligasjonseiermøtet som egentlig skulle startet klokken 16, skriver E24.

«Dette er selskapets siste tilbud», skriver Norwegian i en melding.

Obligasjonseierne var innkalt til torsdagens møte for å ta stilling til et forslag om å konvertere gjeld til egenkapital. Det kan avgjøre om Norwegian får gjennomført en redningsplan for selskapet og får tilgang på en statlig krisepakke, skriver DN.

Forslaget innebar at selskapet ønsker at långiverne skulle gå med på å konvertere inntil 85 prosent av sin gjeld til aksjer i «nye» Norwegian. Tirsdag endret selskapet forslaget og forslo at mindre av gjelden til selskapet kan bli omgjort til aksjer.

Torsdag ble planene endret. Klokken 15.50 har Nordic Trustee sendt ut en beskjed om at voteringen er utsatt.