Tingretten: Sannsynlig at flere har vært involvert i Hagen-saken

NTB Innenriks

Politiet fikk medhold i sitt krav om fire ukers varetekt. De to første ukene blir i full isolasjon, mens Hagen er underlagt brev- og besøksforbud i alle fire ukene. Han var ikke til stede da kjennelsen ble avsagt.

– Jeg vil poengtere at retten to ganger har vurdert at det er skjellig grunn til mistanke, altså at det er over 50 prosents sannsynlighet for at Tom Hagen har noe med dette å gjøre. Og så tar vi det til etterretning, sier politiadvokat Mathias Hager i Øst politidistrikt til TV 2.

Retten peker på at det er «sannsynlig at det har vært flere involverte i saken» og begrunner fengslingen med bevisforspillelsesfare.

– Etter rettens syn har siktede reell mulighet til å ødelegge eller forspille bevis, for eksempel ved å fjerne eller ødelegge bevis på steder politiet ennå ikke har undersøkt, eller vil undersøke igjen, eller samordne forklaring med andre involverte, heter det i kjennelsen.

– Tyder på profesjonalitet

Tingrettens kjennelse viser til de klausulerte rettsdokumentene og peker spesielt på dokumenter som «viser noe av den profesjonalitet som har vært påkrevd» i forbindelse med at Anne-Elisabeth Hagen (68) ble flyttet fra boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog 31. oktober 2018.

Tom Hagen er også ilagt medieforbud mens han sitter fengslet. Retten peker på at saken er «svært medieomtalt».

– De fleste dokumentene er klausulerte, og retten finner det sannsynlig at siktede vil få kjennskap til forhold som er klausulerte, om han ikke ilegges medieforbud, skriver retten i sin kjennelse.

Forventet løslatelse

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, uttalte tidligere onsdag at han forventet at tingretten ville komme til å løslate klienten hans. På vei inn i retten sa Holden til pressen at Hagen fastholder sin uskyld.

Holden sa videre at han nå har fått fullt innsyn i alle sakens dokumenter, og at han ikke var imponert.

– Etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, sa Holden.

Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen, er fortsatt ikke funnet etter at hun forsvant fra familiens bolig i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Tom Hagen ble tirsdag morgen pågrepet på vei til jobb, siktet for drap eller medvirkning til drap.