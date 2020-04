Nordea har fått 60.000 søknader om avdragsfrihet på lån

NTB Innenriks

– I første kvartal 2020 ble vi vitne til det globale utbruddet av covid-19, som berører oss alle. Pandemien har utviklet seg til en samfunnskrise og økonomisk krise som vil få alvorlige økonomiske følger og kan føre til strukturelle endringer i samfunnet på lang sikt, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Bare i mars fikk banken forespørsler om kreditt tilsvarende mer enn 13 milliarder euro fra bedriftskundene.

Banken melder om utfordrende markedsforhold, men konsernsjefen er fornøyd med kvartalsresultatet og følger planen om å nå de økonomiske målene.

Driftsresultatet i årets første kvartal var 599 millioner euro, mot 621 millioner euro i samme kvartal i fjor. Omsetningen var 2 milliarder euro, ned fra 2,1 milliarder euro

Banken måtte notere seg 154 millioner euro som tap på lån i første kvartal, og av dette var 120 millioner euro en ekstra avsetning etter en vurdering fra ledelsen om å ta høyde for en sannsynlig snarlig økning i nettopp slike tap. Ifølge E24 var det ventet at banken skulle ha et tap på 351 millioner euro på lån.

