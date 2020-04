Nationen får kritikk i PFU for sak om tilsyn på pelsdyrfarm

NTB Innenriks

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet onsdag klagen på Nationens sak «Nemndmedlem gjorde tilsyn på pelsdyr – var satt til tilsyn av kjæledyr».

Det var kvinnen som utførte det omtalte tilsynet som klaget avisen inn for PFU. Ifølge Medier24 opplyser kvinnen at Nationens journalist tok kontakt før publisering, men at hun ikke ble forelagt kritikken som ble rettet mot henne.

I sin klage til PFU mente kvinnen at avisa har brutt punkt 3.2 om opplysningskontroll, 4.13 om beklagelse og 4.14 om samtidig imøtegåelse i Vær varsom-plakaten. PFU endte altså med å gi Nationen kritikk på punkt 4.14.

Nationen skriver i sitt tilsvar til utvalget at de mener de har tatt kontakt og behandlet saken på en presseetisk ryddig måte.

