Leo Ajkic blir Unicef-ambassadør

Fellesskap, verdier og fordommer, er noe av det som står på kampsaklisten hans, skriver Unicef i en pressemelding.

36-årige Ajkic flyktet selv fra Bosnia som elleveåring.

– Jeg følte jeg fikk lov å komme til Norge fordi det var krig i hjemlandet mitt. Men jeg ser ofte at når det gjelder andre grunner til hvorfor folk flykter, så er det knyttet fordommer til det. Jeg vil jobbe for at alle skal føle seg inkludert i fellesskapet, og at ingen som kommer hit som flyktning eller innvandrer, skal føle skam for den de er eller hva de flykter fra, sier Ajkic.

Han vant i 2017 Gullruten for serien Flukt.

