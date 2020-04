Kraftig bedret Hydro-resultat – men venter usikkerhet

NTB Innenriks

Det underliggende driftsresultatet (EBIT) var 2.247 millioner kroner i første kvartal 2020, mot 559 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

– Covid-19-situasjonen utfordrer verdensøkonomien og gir betydelig usikkerhet for Hydros virksomhet og forretningsområder. Vår viktigste prioritet er å ivareta helse og sikkerhet for våre medarbeidere og de samfunnene vi opererer i, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Koronaeffekten var begrenset i første kvartal, men Hydro varsler nå usikkerhet i markedet og en kraftig nedgang i etterspørselen.

Selskapet har satt inn flere tiltak mot koronasituasjonen, blant annet midlertidige nedstengninger og permitteringer, samt utsatt oppstart av en produksjonslinje ved Husnes metallverk i Kvinnherad i Hordaland.

I tillegg har styret vedtatt å endre forslaget om utbytte på 1,25 kroner per aksje og isteden foreslå at styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på et senere tidspunkt – dersom forholdene ligger til rette for det.

Ifølge Dagens Næringsliv hadde Norsk Hydro et valutatap på rundt 4,5 milliarder kroner i første kvartal. Det meste av dette er urealisert, men bokføres som tap.

