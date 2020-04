VG: Anne-Elisabeth Hagens ektemann Tom Hagen er pågrepet

NTB Innenriks

I 8.30-tiden tirsdag morgen stoppet politiet Tom Hagen da han var på vei fra boligen i Sloraveien til arbeidsplassen Futurum, melder VG.

Politiet sperret Nordahl Griegsgate i Lørenskog med flere biler. De stanset de trafikken i begge retninger med blålys, før de raskt kjørte av gårde. Etterpå sto Hagens bil tom igjen i veikanten.

Øst politidistrikt holder pressekonferanse om saken klokka 10.30 på politidistriktets øvingssenter på Hvam i Viken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Politiet har omtalt det siste sikre livstegnet fra henne som en telefonsamtale med et familiemedlem om morgenen samme dag. På dette tidspunktet var ektemannen angivelig på jobb i Futurum næringspark i Lørenskog.

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente nå at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.