Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert i drapet på Anne-Elisabeth Hagen

NTB Innenriks

Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Hagens advokat Svein Holden.

Halvannet år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra familiens bolig i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018, gikk politiet tirsdag morgen til pågripelse av ektemannen Tom Hagen. Han er nå siktet for drap eller medvirkning til drap.

Han ble stoppet av politiet da han var på vei fra huset ved Langvannet til arbeidsplassen i Futurum-bygget på Rasta i 8.30-tiden.

Hagen skal fremstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett klokken 12 onsdag.

Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling og begrunner det med faren for bevisforspillelse, opplyser politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.

– Ingen bortføring

– Det har ikke skjedd en bortføring, ikke vært en reell forhandlingsmotpart eller reelle forhandlinger. Det bærer preg av en tydelig planlagt villedning, sa politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt på politiets pressekonferanse.

Han sier at mistanken mot Tom Hagen gradvis har blitt styrket etter hvert som politiet har etterforsket saken.

Politiet etterforsket først forsvinningen som en bortføring med økonomisk motiv, men i fjor sommer endret de hovedhypotese. De mente at det var mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen var blitt drept, og at en eller flere gjerningspersoner hadde fordekt drapet som en økonomisk motivert kidnapping.

– Siktelsen er et resultat av en bred og omfattende etterforskning, der mistanken har styrket seg over tid, opplyste politiet.

I avhør tirsdag

Advokat Svein Holden har til nå fungert som familiens bistandsadvokat i saken. Nå er han i stedet oppnevnt som Tom Hagens forsvarer, etter ønske fra Hagen selv.

Han møtte sin klient for første gang etter pågripelsen rundt klokken 13.15 tirsdag ettermiddag. Etter et møte på i underkant av halvannen time møtte Holden pressen.

– Det er klart Hagen er preget av situasjonen. Det er det ingen tvil om. Han synes jo det er svært vanskelig å bli anklaget for noe han fastholder at han ikke har noe med, sier Holden.

Advokaten opplyste samtidig at Hagen skulle i avhør senere tirsdag.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sier Holden.

Ikke flere pågripelser

Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke Hagen, men vil ikke si detaljert hva det var som førte til pågripelsen akkurat nå, annet enn at det var «det samlede bevisbildet». Politiet sier det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål.

Ingen andre personer er pågrepet, men politiet vil ikke utelukke at det kan være andre gjerningspersoner.

Ifølge VG fikk etterforskningsledelsen i fjor sommer rettens tillatelse til å ta i bruk hemmelige etterforskningsgrep mot Tom Hagen og skal ha installert avlyttingsutstyr. Disse opplysningene vil politiet ikke kommentere på pressekonferansen.

Ikke funnet

Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet, opplyste politiinspektør Tommy Brøske.

Politiet har fått retten tillatelse til ransaking av boligen i Sloraveien og vil fortsatt drive målrettet søk etter henne.

– Vi har ingen konkret formening om hvor hun er, men vi vil søke, og det er et klart mål å finne henne, sa politiadvokat Åse Kjustad Eriksson.

Tirsdag formiddag var det stor aktivitet rundt huset på Lørenskog. Politiet har sperret av eiendommen og arbeidet både inne i og utenfor boligen.

– Det er først nå det blir foretatt en ordinær ransaking av boligen, men også av andre eiendommer knyttet til Tom Hagen, sa politiadvokaten.

Politiet vil etterforske videre for å finne eventuelle medvirkere til det de mener har vært en planlagt villedning. Det gjelder særlig kryptovalutasporet der angivelige kidnappere fremsatte krav om løsepenger.