Oppgangen kommer til tross for at oljeprisen går ned tirsdag. Et fat nordsjøolje omsettes rett etter klokka 10 for 19,38 dollar, en nedgang på 3 prosent.

Mest omsatt er Equinor, som faller 0,2 prosent. Nedover går det også for Frontline (-4,1). Ellers er det mest oppgang blant de andre på omsetningstoppen, blant dem Telenor (+3,1), Mowi (+2,6), Aker BP (+0,2), DNB (+1,1) og Yara International (+1,8).

