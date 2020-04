Kronprinsparet vil forlenge leieavtalen på Dvergsøya

NTB Innenriks

Leieavtalen utløper i slutten av april.

Kronprinsparet betalte i sitt siste år som leietakere drøyt 200.000 kroner for å leie prakteiendommen som inkluderer både en villa, to båtplasser og et område på 22 mål.

– Administrasjonen er innstilt på å forlenge, men vi må ta en utsjekk med nærings- og eierskapsutvalget først, sier Hans-Christian Gram, eiendomssjef i Kristiansand kommune til Fædrelandsvennen.

Slottet har ikke kommentert saken, men skal ha bekreftet ønsket overfor kommunen om å forlenge leieperioden.

Etter mye motstand avgjorde politikerne i Kristiansand kommunalutvalg i januar 2010 at kronprinsparet skulle få leie Dvergsøya i kommunen og privatisere 22 mål.

Når den tiårige avtalen utløper, er det lite igjen av motstanden og aktiviteten på facebookgruppa som reagerte på at området ble sperret av og gjort utilgjengelig for befolkningen i 2010. Hele øya pleide å være tilgjengelig for allmennheten.

(©NTB)