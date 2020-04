Mæland advarer: Profitører skal ikke slippe unna

NTB Innenriks

Mæland benyttet anledningen under regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen til nok en gang å minne om hvor viktig det er at ingen misbruker de økonomiske ordningene som er innført, blant annet gjennom permitteringsreglene.

– Det er slik at bedrifter ikke skal permittere ansatte som kan jobbe. Og ansatte har et personlig ansvar for å fylle ut meldekortene korrekt hver 14. dag med informasjon om hvor mye man har jobbet. Det er et personlig ansvar som hver enkelt har, sa Mæland.

– Dugnadsprofitører vil bli etterforsket, avdekket og straffet, advarte hun.

