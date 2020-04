Ber fylkesmannen åpne tilsyn ved Oslo-sykehjem etter ni covid-19-døde

NTB Innenriks

– Jeg ønsker åpenhet rundt de utfordringer og erfaringer vi har gjort oss på Nordseterhjemmet. Det er allerede gjennomført en internrevisjon, og vi ber nå Fylkesmannen gjennomføre et eksternt tilsyn av Nordseterhjemmet, sier etatsdirektør Helge Jagmann i sykehjemsetaten i Oslo.

Han forteller at etaten har fulgt opp institusjonen tett. Det er blant annet satt inn et eksternt smitteoppsporingsteam, en hel avdeling er tømt og desinfisert, det er gjort ombygninger for å hindre bevegelser på tvers av grupper.

I tillegg ble alle medarbeidere på en avdeling sendt i hjemmekarantene og erstattet med nytt personell.

Fylkesmannen i Vestland har åpnet tilsyn ved Metodisthjemmet i Bergen etter at 13 beboere ved sykehjemmet har dødd etter koronasmitte.

